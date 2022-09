Ferrari, Binotto fa mea culpa: 'Siamo mancati sugli sviluppi della vettura' - Sport - Formula1 - quotidiano.net (Di martedì 20 settembre 2022) Il team principal di Ferrari ha analizzato la fuga di Red Bull: non è stata migliorata abbastanza la ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Il team principal diha analizzato la fuga di Red Bull: non è stata migliorata abbastanza la ...

Marty_Bb_ : RT @annabusonero: praticamente è più probabile vedere Binotto e Allegri dimettersi #charlesleclerc #Juve #Ferrari - pinsaroulette : RT @annabusonero: praticamente è più probabile vedere Binotto e Allegri dimettersi #charlesleclerc #Juve #Ferrari - lacittanews : ROMA - Tra le scuderie di Formula 1 c'è apprensione per quanto riguarda il discorso delle power unit. Il calendario… - News_Auto_cars : Ferrari F1 Binotto: “dobbiamo cambiare le cose, non le persone” - Graftechweb : Ferrari F1 Binotto: “dobbiamo cambiare le cose, non le persone” -