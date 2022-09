Federer si ritira | ma quanto ha guadagnato in carriera? Ecco il clamoroso montepremi

(Di martedì 20 settembre 2022) Rogerha detto basta. Il campione svizzero, dopo uno stop di oltre un anno, ha annunciato che scenderà in campo per l’ultima volta nella Laver Cup di Londra della prossima settimana. Nel corso della sual’elvetico ha vinto praticamente tutto, collezionando la bellezza di 103 titoli complessivi, di cui venti titoli del Grande Slam con 8 Wimbledon, 6 Australian Open, 5 US Open, 1 Roland Garros. Un palmares da fare invidia a chiunque, che ha fruttato ala bellezza di 103,6 milioni di dollari, come certificato dall’Atp. Stando ariportato da Forbes, invece, Roger avrebbe incassato oltre un miliardo di dollari includendo anche gli sponsor. SportFace.

angelomangiante : Si ritira il Tennis. Un giorno triste. Roger #Federer è stato tutto. La classe, il rispetto, colpi divini. Ha cost… - sportface2016 : +++#TENNIS, ROGER #FEDERER SI RITIRA: '#LAVERCUP SARA' MIO ULTIMO EVENTO'+++ - ilpost : Roger Federer si ritira - Abdalmotaleb_96 : RT @angelomangiante: Si ritira il Tennis. Un giorno triste. Roger #Federer è stato tutto. La classe, il rispetto, colpi divini. Ha costret… - sportal_it : Roger Federer, il preparatore: 'Il ritiro è un sollievo' -

Il croato ha parlato anche della decisione didi ritirarsi: 'Ovviamente, una decisione così ... Siperché il suo fisico non gli permette più di essere competitivo come vorrebbe essere'.si, addio al tennis a 41 anni. INCHIOSTRO SPRECATO Fabrizio Corona: "Totti e Ilary si tradiscono da anni è giunto il momento di raccontare la verità'.«Prima di annunciare sui social il mio ritiro, avevo un groppo in gola», ha detto a Londra ai giornalisti Roger Federer. «Ho rimandato a lungo la mia decisione», ha spiegato il vincitore di 20 titoli ...Il 41enne di Basilea ha annunciato l'addio ai campi. In bacheca ha 20 tornei del Grande Slam vinti, in garage una collezione di auto, soprattutto della Casa tedescha ...