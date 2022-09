“Fate la doccia in due”: la proposta della ministra dell’Ambiente svizzera per risparmiare energia (Di martedì 20 settembre 2022) In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, l’inverno sembra incombere come un oscuro presagio. Tra il caro bollette e i tagli all’energia, anche la ricca svizzera adesso ha un problema a causa delle minacce alle forniture di gas russo. Pur non acquistando direttamente da Mosca, infatti, la svizzera si rifornisce dalla Germania, che a sua volta si rivolge alla Russia per la materia prima. Tra l’altro, la svizzera ha capacità molto limitata di stoccare il gas, utilizzato soprattutto per riscaldare le abitazioni. Per tutti questi motivi, la ministra dell’Ambiente della svizzera Simonetta Sommaruga sta promuovendo una serie di misure per ridurre i consumi del 15% quest’inverno, in modo da evitare il rischio di interruzioni di corrente. E, tra ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, l’inverno sembra incombere come un oscuro presagio. Tra il caro bollette e i tagli all’, anche la riccaadesso ha un problema a causa delle minacce alle forniture di gas russo. Pur non acquistando direttamente da Mosca, infatti, lasi rifornisce dalla Germania, che a sua volta si rivolge alla Russia per la materia prima. Tra l’altro, laha capacità molto limitata di stoccare il gas, utilizzato soprattutto per riscaldare le abitazioni. Per tutti questi motivi, laSimonetta Sommaruga sta promuovendo una serie di misure per ridurre i consumi del 15% quest’inverno, in modo da evitare il rischio di interruzioni di corrente. E, tra ...

