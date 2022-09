“Fascismo male assoluto”: la Meloni sposa Fini, ma non le basterà (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set – Secondo Gianfranco Fini il Fascismo era il male assoluto, per lei? “Guardi io ero dentro An quando Fini ha fatto quelle dichiarazioni, non mi pare di essermi dissociata”. Così Giorgia Meloni a RaiNews24, commentando le polemiche di questi giorni e le accuse della sinistra tedesca, nello specifico della Spd che ha deFinito il leader di Fratelli d’Italia ‘post-fascista’. Il Fascismo male assoluto? La Meloni abbraccia Fini “Il Fascismo era il male assoluto”. Una frase passata alla storia, pronunciata nel 2003 da Gianfranco Fini durante una visita ufficiale a Gerusalemme. Una frase che secondo alcuni, in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set – Secondo Gianfrancoilera il, per lei? “Guardi io ero dentro An quandoha fatto quelle dichiarazioni, non mi pare di essermi dissociata”. Così Giorgiaa RaiNews24, commentando le polemiche di questi giorni e le accuse della sinistra tedesca, nello specifico della Spd che ha deto il leader di Fratelli d’Italia ‘post-fascista’. Il? Laabbraccia“Ilera il”. Una frase passata alla storia, pronunciata nel 2003 da Gianfrancodurante una visita ufficiale a Gerusalemme. Una frase che secondo alcuni, in ...

