“Fascismo male assoluto” | la Meloni sposa Fini | ma non le basterà

Roma, 20 set – Secondo Gianfranco Fini il Fascismo era il male assoluto, per lei? "Guardi io ero dentro An quando Fini ha fatto quelle dichiarazioni, non mi pare di essermi dissociata". Così Giorgia Meloni a RaiNews24, commentando le polemiche di questi giorni e le accuse della sinistra tedesca, nello specifico della Spd che ha definito il leader di Fratelli d'Italia 'post-fascista'. Il Fascismo male assoluto? La Meloni abbraccia Fini "Il Fascismo era il male assoluto". Una frase passata alla storia, pronunciata nel 2003 da Gianfranco Fini durante una visita ufficiale a Gerusalemme.

