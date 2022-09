Fair Play for Life, premi ai 'professionisti' del fair play (Di martedì 20 settembre 2022) S'intitola fair play for Life l'iniziativa che il 23 settembre, nel Salone d'Onore del Coni, premierà 'professionisti' del fair play con particolare riferimento ai valori etici. Il progetto è in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) S'intitolaforl'iniziativa che il 23 settembre, nel Salone d'Onore del Coni,erà '' delcon particolare riferimento ai valori etici. Il progetto è in ...

luisa83156856 : @rosi0878 Consiglio: niente coda…meglio capelli nn al vento…ai tempi miei n c’era molto fair play!!! - Antonel53422631 : RT @assromax: OH SANTO DIO, ORA CHE Zaniolo è diventato il fair-play e l'educazione per eccellenza non viene fischiato. - OnlineMetropoli : #Scrittore e #gentiluomo: il #Premio “Fair play for life” a #MarcoTullioBarboni Sarà consegnato il 23 nel salone d… - metfirenze : Lo sport nella Metrocittà di Firenze vive di 'Fair play' - Video - sportface2016 : #Tennis, Nadal premiato da re #Felipe VI -