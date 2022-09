Fabio Liverani, gravissimo lutto: 'Morta la moglie Federica' (Di martedì 20 settembre 2022) Grave lutto per Fabio Liverani , ex calciatore ed oggi allenatore del Cagliari in serie B: nelle scorse ore è Morta la moglie Federica del tecnico originario di Roma, in passato centrocampista di ... Leggi su leggo (Di martedì 20 settembre 2022) Graveper, ex calciatore ed oggi allenatore del Cagliari in serie B: nelle scorse ore èladel tecnico originario di Roma, in passato centrocampista di ...

OfficialUSLecce : ?? L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie… - NackaSkoglund89 : RT @OfficialUSLecce: ?? L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e… - chiesaalcentro : RT @OfficialUSLecce: ?? L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e… - sportal_it : Tremendo lutto per Fabio Liverani: morta la moglie Federica - MotardDu94000 : RT @OfficialUSLecce: ?? L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e… -