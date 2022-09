F1, il Gran Premio di Monaco è salvo fino al 2025! Rinnovo triennale per l’evento monegasco (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo mesi di trattative, gli organizzatori del Gran Premio di Monaco hanno finalmente raggiunto un accordo con la Formula Uno. Il circuito cittadino del Principato resterà in calendario almeno fino al 2025 in seguito ad un Rinnovo triennale, dopo aver rischiato seriamente di uscire definitivamente dal circus. “La Formula 1 è lieta di annunciare di aver concluso un accordo con l’Automobile Club di Monaco (ACM) per continuare a correre sulle famose strade di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco, fino al 2025 compreso, con un nuovo accordo triennale. La gara è stata una parte importante del campionato sin dalla prima edizione del 1950 e rappresenta una sfida unica per tutti i piloti e uno scenario famoso in tutto il ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo mesi di trattative, gli organizzatori deldihanno finalmente raggiunto un accordo con la Formula Uno. Il circuito cittadino del Principato resterà in calendario almenoal 2025 in seguito ad un, dopo aver rischiato seriamente di uscire definitivamente dal circus. “La Formula 1 è lieta di annunciare di aver concluso un accordo con l’Automobile Club di(ACM) per continuare a correre sulle famose strade di Monte-Carlo, nel Principato dial 2025 compreso, con un nuovo accordo. La gara è stata una parte importante del campionato sin dalla prima edizione del 1950 e rappresenta una sfida unica per tutti i piloti e uno scenario famoso in tutto il ...

