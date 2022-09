Europa in rosso alla vigilia della Fed, a Wall Street pesa l'allarme di Ford. Crolla Mosca (Di martedì 20 settembre 2022) La Banca centrale svedese alza i tassi di 100 punti all'1,75%. Il listino russo accusa il calo peggiore dall'invasione dell'Ucraina. Vendite sui titoli di Stato, rendimento BTp 10 anni oltre il 4,2 per cento Leggi su ilsole24ore (Di martedì 20 settembre 2022) La Banca centrale svedese alza i tassi di 100 punti all'1,75%. Il listino russo accusa il calo peggiore dall'invasione dell'Ucraina. Vendite sui titoli di Stato, rendimento BTp 10 anni oltre il 4,2 per cento

