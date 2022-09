Europa in rosso, a Wall Street pesa profit warning di Ford. La Svezia alza i tassi oltre le attese (Di martedì 20 settembre 2022) Investitori in attesa della Fed. Stoccolma alza i tassi di 100 punti all'1,75%. Vendite sui titoli di Stato, rendimento BTp 10 anni oltre il 4,2%. Scivolone della Borsa di Mosca Leggi su ilsole24ore (Di martedì 20 settembre 2022) Investitori in attesa della Fed. Stoccolmadi 100 punti all'1,75%. Vendite sui titoli di Stato, rendimento BTp 10 anniil 4,2%. Scivolone della Borsa di Mosca

sandrobargagna : > Geopolitica > Salute & Benessere > Economia Finanza ?? COSTO ELETTRICITÀ IN EUROPA ??? Prezzo dell'elettricità… - infoiteconomia : Borsa di Milano oggi, 20 settembre: Europa vira in rosso, Ftse Mib in calo - moneypuntoit : ?? Borsa di Milano oggi, 20 settembre: Europa vira in rosso, Ftse Mib in calo ?? - HerrDabo : RT @ItalianaEnclave: 'Se la maledizione c'è la portiamo addosso,la bruceremo insieme col primo straccio rosso,e torneremo Europa lo promett… - Aquila6811 : RT @TMit_news: Il rosso ?? ricevuto da Ángel Di María è stato il terzo per la #Juventus, la più colpita dopo Stade Reims (5), Dinamo Mosca e… -