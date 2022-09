Euro 2024 | UFFICIALE | Russia esclusa dalle qualificazioni

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 settembre 2022), è: la Nazionale russa è statadai sorteggi per lealla competizione Come annunciato dalla proprita Federazione, la Nazionale russa non prenderà parte alle qualficazioni ad. L’ANNUNCIO – La Nazionale russa non parteciperà al sorteggio per le. Il motivo è la decisione presa a febbraio dalla UEFA di escludere tutte le squadre russecompetizioni sotto l’egida dell’organizzazione, fino a nuovo avviso. L'articolo proviene da Calcio News 24.