Euro 2024 | Russia esclusa dai sorteggi che si terranno a Francoforte il prossimo 9 ottobre

loris_assi : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, la #UEFA esclude la Russia da EURO 2024. Ecco i dettagli sul sorteggio per la fase di qualificazione https://… - Luxgraph : L'Uefa: 'Russia esclusa dai sorteggi per Euro 2024' - Virus1979C : Dopo aver ospitato i Mondiali 2018 e alcune partite degli Euro 2020 (disputati nel 2021), ora la Russia è fuori da… - sportli26181512 : Russia esclusa dal sorteggio qualificazioni per Euro 2024: Così ha deciso il Comitato esecutivo visto che 'tutte le… - news24_inter : La decisione sulla Nazionale russa -

Russia esclusa anche dai prossimi Europei. Il Comitato Esecutivo Uefa riunito oggi a Hvar, in Croazia ha approvato la procedura per il prossimo s orteggio di qualificazione ache si svolgerà il 9 ottobre a mezzogiorno a Francoforte. La Germania, la squadra della federazione ospitante, si qualifica automaticamente per il torneo finale e quindi non ...La Russia è stata esclusa dal sorteggio per le qualificazioni didel prossimo mese a Francoforte, hanno annunciato la Federcalcio Russa e la UEFA. "La nazionale russa non parteciperà al sorteggio per il turno di qualificazione dell'Europeo, che si ...È quanto si legge nella nota dell'Uefa che ha deciso per l'esclusione della nazionale russa dai sorteggi per Euro 2024, in programma il 9 ottobre alle 12 a Francoforte, in Germania, paese che ospiterà ...Russia esclusa anche dai prossimi Europei. Il Comitato Esecutivo Uefa riunito oggi a Hvar, in Croazia ha approvato la procedura per il prossimo sorteggio di qualificazione a Euro 2024 ...