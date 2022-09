Estrazioni del Lotto di questa Settimana (Di martedì 20 settembre 2022) Estrazioni del Lotto di Sabato 17 Settembre 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 17 32 47 24 63 Cagliari: 62 58 19 38 30 Firenze: 76 62 77 4 7 Genova: 48 79 27 60 55 Milano: 43 27 6 51 52 Napoli: 63 26 71 33 46 Palermo: 25 65 54 15 30 Roma: 79 42 85 12 37 Torino: 54 70 85 21 79 Venezia: 57 73 78 46 70 Nazionale: 17 82 12 33 58 Estrazioni del Lotto di Giovedì 15 Settembre 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 20 83 78 2 38 Cagliari: 51 74 21 25 38 Firenze: 13 59 32 46 90 Genova: 3 46 69 66 10 Milano: 24 86 68 2 17 Napoli: 83 31 7 56 15 Palermo: 72 86 5 42 14 Roma: 70 6 22 86 47 Torino: 4 56 41 69 20 Venezia: 41 42 75 61 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 settembre 2022)deldi Sabato 17 Settembre 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 17 32 47 24 63 Cagliari: 62 58 19 38 30 Firenze: 76 62 77 4 7 Genova: 48 79 27 60 55 Milano: 43 27 6 51 52 Napoli: 63 26 71 33 46 Palermo: 25 65 54 15 30 Roma: 79 42 85 12 37 Torino: 54 70 85 21 79 Venezia: 57 73 78 46 70 Nazionale: 17 82 12 33 58deldi Giovedì 15 Settembre 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 20 83 78 2 38 Cagliari: 51 74 21 25 38 Firenze: 13 59 32 46 90 Genova: 3 46 69 66 10 Milano: 24 86 68 2 17 Napoli: 83 31 7 56 15 Palermo: 72 86 5 42 14 Roma: 70 6 22 86 47 Torino: 4 56 41 69 20 Venezia: 41 42 75 61 ...

