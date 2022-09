Esercitazione aeronavale delle Fiamme Gialle nelle acque antistanti la città di Taranto

(Di martedì 20 settembre 2022) Si è svolta,ladi, un’della Guardia di Finanza di contrasto ai traffici illeciti perpetrati via mare.Nel corso dell’, al Prefetto e al Procuratore della Repubblica di, accolti dal Comandante del Reparto Operativodella Guardia di Finanza di Bari, Col. pil.t.ISSMI Armando FRANZA e dal Comandante Provinciale di, Col. Massimiliano TIBOLLO, dopo aver preso imbarco su un pattugliatore veloce, sono state illustrate le peculiarità e le caratteristiche tecnico-operative dei mezzi aeronavali del Corpo presenti in Puglia.In particolare, i mezzi navali, caratterizzati da spiccate performance operative, come ...

