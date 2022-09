Erdogan rivela | ' Putin vuole porre fine alla guerra il prima possibile' Mosca risponde | ' Soluzione diplomatica? Ora no'

(Di martedì 20 settembre 2022) Recep Tayyip, in un'intervistaPbs, ha parlato della situazione in Ucraina dopo i numerosi colloqui intercorsi con Vladimir. "In Uzbekistan", a margine del summit di Samarcanda dell'...

globalistIT : -

Globalist.it

, convinto che "nessuna invasione possa essere giustificata", ha parlato dello "scambio di 200 prigionieri previo accordo tra le parti" e di quello che considera "un passo significativo". Per ...si è detto anche fiducioso del fatto che Putin si stia adoperando per porre fine alla crisi ... Lol'intelligence britannica nel consueto aggiornamento della guerra in Ucraina. Una scelta ... Erdogan rivela: “Putin vuole porre fine alla guerra il prima possibile” Il presidente turco parla delle "ampie discussioni" avute con il leader russo e messo in guardia dal pericolo che la situazione sul campo faccia impantanare ogni volontà di pace ...La Turchia ha mediato tra Russia e Ucraina contribuendo a un accordo per uno scambio di 200 prigionieri di guerra. Lo ha rivelato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante un’intervista all’emi ...