Erdogan | “Putin vuole fermare la guerra prima possibile”

(Di martedì 20 settembre 2022) “In Uzbekistan, mi sono incontrato con il presidentee abbiamo avuto discussioni molto approfondite con lui. E mi sta dimostrando che è disposto a porre fine a questa situazione il”. A parlare è il presidente turco, Recep Tayyip Erdo?an, in un’intervista alla tv americana Pbs, ripresa dal Guardian a propostio del conflitto in Ucraina.incontrain Uzbekistan e svela le possibili mosse di Mosca per sbloccare il conflitto in Ucraina “Questa è stata la mia impressione, perché il modo in cui si stanno svolgendo le cose ora è piuttosto problematico – ha aggiunto il presidente russo -; 200 ostaggi saranno scambiati in seguito a un accordo tra le parti. Penso che si farà un passo avanti significativo”.ha aggiunti che l’obiettivo di ...

'Se in Ucraina - ha affermato sempre- si stabilirà una pace, ovviamente la restituzione delle terre che sono state invase diventerà molto importante.ha fatto alcuni passi. Noi abbiamo ...... "minaccia tutte le democrazie, l'Italia non cada nei suoi inganni" Il retroscena " Cecchini dalla Russia, tentato omicidio a Biarritz del dissidente anti -Come donare " Fondazione ..."Questa è stata la mia impressione, perchè il modo in cui si stanno svolgendo le cose ora è piuttosto problematico. 200 ostaggi saranno scambiati in seguito a un accordo tra le parti. Penso che si far ...Vladimir Putin e la guerra in Ucraina, il nuovo scenario. «In Uzbekistan, mi sono incontrato con il presidente Putin e abbiamo avuto discussioni molto approfondite con lui. E mi sta ...