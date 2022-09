**Energia: Salvini, 'su scostamento lavoratori convinceranno Meloni'** (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos) - Sullo scostamento di bilancio Giorgia Meloni "non la convince Salvini, la convincono i lavoratori. C'è qualcuno che pensa di lasciare a casa un milione di italiani senza stipendio?" Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Oggi è un altro giorno' su Raiuno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos) - Sullodi bilancio Giorgia"non la convince, la convincono i. C'è qualcuno che pensa di lasciare a casa un milione di italiani senza stipendio?" Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Oggi è un altro giorno' su Raiuno.

ItaliaViva : In 15 minuti di intervista, #Salvini ha promesso talmente tante cose da far esplodere i conti dello Stato. C'è un… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “Sull’energia Draghi non ha ottenuto risultati in Ue, doveva battersi e non lo ha fat… - apavo75 : RT @FarAlessandro: @CollotMarta @LucaBizzarri @potere_alpopolo @papbologna @unione_popolare @CremaschiG ecco, come le hanno fatto notare al… - FarAlessandro : @CollotMarta @LucaBizzarri @potere_alpopolo @papbologna @unione_popolare @CremaschiG ecco, come le hanno fatto nota… - savedem65052841 : RT @savedem65052841: Elezioni 25 Settembre, ultima chiamata, dopo, solo il baratro. #USA #NATO #UE #SANZIONI #NAZISTI #UCRAINA #GAS #ENERGI… -