Energia | Italia leader in Europa per efficienza ma il 76% non lo sa

MILANO (ITALPRESS) – L'88% degli Italiani crede che l'Italia abbia mancato gli obiettivi di transizione fissati dall'Unione Europea, mentre siamo stati tra i primi a raggiungerli, nel 2014, superandoli ampiamente. Il 76% non sa che l'Italia è leader di efficienza energetica in Europa. Un terzo è convinto che il Paese sia fermo sotto al 10% di produzione elettrica da rinnovabili, meno di quanta ne producevamo agli inizi del Novecento, e solo un 10% risponde con una stima che si avvicina al valore corretto, ovvero: oggi l'Italia produce circa il 35% dell'Energia elettrica da rinnovabili. Nel pieno di una campagna elettorale, che vede i temi energetici in primo piano, una ricerca SWG rivela come alla base del dibattito ci sia una conoscenza molto scarsa ...

