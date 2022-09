Empoli, domani gli azzurri riprenderanno gli allenamenti (Di martedì 20 settembre 2022) L’Empoli, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato il ritorno dei giocatori al campo di allenamento da domani L’Empoli, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato la ripresa degli allenamenti fissata per domani. IL COMUNICATO – L’Empoli di mister Zanetti tornerà ad allenarsi domani, mercoledì 21 settembre, alle 16.30 al Sussidiario in vista della ripresa del campionato, dove ci sarà il match contro il Milan. La formazione di mister Zanetti tornerà poi in campo giovedì (doppia seduta con inizio alle 10.30 e alle 16.30) venerdì pomeriggio, alle 16.30, e sabato mattina alle ore 10.30. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) L’, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato il ritorno dei giocatori al campo di allenamento daL’, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato la ripresa deglifissata per. IL COMUNICATO – L’di mister Zanetti tornerà ad allenarsi, mercoledì 21 settembre, alle 16.30 al Sussidiario in vista della ripresa del campionato, dove ci sarà il match contro il Milan. La formazione di mister Zanetti tornerà poi in campo giovedì (doppia seduta con inizio alle 10.30 e alle 16.30) venerdì pomeriggio, alle 16.30, e sabato mattina alle ore 10.30. L'articolo proviene da Calcio News 24.

gianlutanci : RT @la_rossonera: ?????? Domani il Milan tornerà al lavoro a Milanello in preparazione alla sfida di campionato contro l’Empoli in programma… - la_rossonera : ?????? Domani il Milan tornerà al lavoro a Milanello in preparazione alla sfida di campionato contro l’Empoli in prog… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Empoli di riposo, da domani in campo #empolifc - CgilFirenze : Empoli e Sesto Fiorentino: domani due appuntamenti #Cgil coi candidati e le candidate elle elezioni politiche ?? I… - Mr48197225 : @ChristianTolve Magari fossero tutte così le sconfitte, partita dominata , gioco veloce, ottimo Milan. La sconfitt… -