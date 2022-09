ELISAcare: il dispositivo made in Italy per assistere i propri cari anche a distanza (Di martedì 20 settembre 2022) La start-up italiana Sicura Care lancia ELISAcare, assistente familiare digitale dotata di tecnologie di intelligenza artificiale che, nel pieno rispetto della privacy, è in grado di leggere e interpretare le abitudini delle persone anziane... Leggi su europa.today (Di martedì 20 settembre 2022) La start-up italiana Sicura Care lancia, assistente familiare digitale dotata di tecnologie di intelligenza artificiale che, nel pieno rispetto della privacy, è in grado di leggere e interpretare le abitudini delle persone anziane...

telodogratis : ELISAcare: il dispositivo made in Italy per assistere i propri cari anche a distanza - Giulio_Minotti : #ELISAcare: il dispositivo made in #Italy per assistere i propri cari anche a distanza -