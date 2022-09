Elezioni regionali in Sicilia, la guida al voto del 25 settembre (Di martedì 20 settembre 2022) Domenica 25 settembre si vota per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica, dalle 7 alle 23. Lo scrutinio delle schede sarà effettuato lunedì 26 settembre a partire dalle 14. Il sistema elettorale, infatti, prevede un solo turno con metodo misto, senza ballottaggio. Saranno chiamati a votare 4.606.564 cittadini Siciliani, di cui 2.237.169 maschi e 2.369.395 femmine. Il totale delle sezioni da scrutinare è 5.294 in tutta la regione.Come si votaLa scheda è unica, ma l'elettore dispone di due voti:un voto per la scelta della lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione;un voto per la scelta della lista ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 settembre 2022) Domenica 25si vota per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo dell'Assemblea Regionalena. Le operazioni disi svolgeranno nella sola giornata di domenica, dalle 7 alle 23. Lo scrutinio delle schede sarà effettuato lunedì 26a partire dalle 14. Il sistema elettorale, infatti, prevede un solo turno con metodo misto, senza ballottaggio. Saranno chiamati a votare 4.606.564 cittadinini, di cui 2.237.169 maschi e 2.369.395 femmine. Il totale delle sezioni da scrutinare è 5.294 in tutta la regione.Come si votaLa scheda è unica, ma l'elettore dispone di due voti:unper la scelta della lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione;unper la scelta della lista ...

