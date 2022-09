Elezioni, Piero De Luca (Pd): “Impegnati per costruire l’Italia e il Sud del futuro a partire dal lavoro”. (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “La presenza del Segretario Letta è significativa. Ci dà entusiasmo e forza per questi ultimi giorni di campagna elettorale, in cui stiamo rilanciando con forza i temi al centro dell’agenda politica per il Paese ed il Mezzogiorno. Il Pd è l’unica forza politica che ha lavorato per il Sud in questi anni, l’unica che sta continuando a difenderlo in queste ore e che lo farà in futuro. Abbiamo lanciato un grande Piano per il lavoro da 300.000 posti nella Pubblica Amministrazione, per dare una risposta seria alle tante ragazze e ai tanti ragazzi costretti ancora oggi ad emigrare altrove per mancanza di occupazione. Ci siamo battuti in Parlamento per la soglia minima del 40% di risorse al Sud del PNRR. Grazie a noi ci sono miliardi da destinare alle infrastrutture, alla sanita’, alla scuola, al welfare delle regioni ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “La presenza del Segretario Letta è significativa. Ci dà entusiasmo e forza per questi ultimi giorni di campagna elettorale, in cui stiamo rilanciando con forza i temi al centro dell’agenda politica per il Paese ed il Mezzogiorno. Il Pd è l’unica forza politica che ha lavorato per il Sud in questi anni, l’unica che sta continuando a difenderlo in queste ore e che lo farà in. Abbiamo lanciato un grande Piano per ilda 300.000 posti nella Pubblica Amministrazione, per dare una risposta seria alle tante ragazze e ai tanti ragazzi costretti ancora oggi ad emigrare altrove per mancanza di occupazione. Ci siamo battuti in Parlamento per la soglia minima del 40% di risorse al Sud del PNRR. Grazie a noi ci sono miliardi da destinare alle infrastrutture, alla sanita’, alla scuola, al welfare delle regioni ...

