FirenzePost : Elezioni: Parolin invita la politica a smorzare i toni - zazoomblog : Parolin su elezioni ‘si smorzino toni il bene del Paese prima’ - #Parolin #elezioni #smorzino #Paese - zazoomblog : Ultime Notizie – Parolin su elezioni ‘si smorzino toni il bene del Paese prima’ - #Ultime #Notizie #Parolin… - News24_it : Elezioni: Parolin auspica che i toni si smorzino - zazoomblog : Ultime Notizie – Parolin su elezioni ‘si smorzino toni il bene del Paese prima’ - #Ultime #Notizie #Parolin… -

Il segretario di stato Vaticano Pietroha auspicato che "i toni della campagna elettorale si smorzino" e che "si metta al primo ...che possiamo augurarci è che vada bene per le prossime,...Il premier ringrazia in inglese Kissinger, il cardinale Pietroe il rabbino Schneier, ... Il Corriere ha una newsletter dedicata alle: si intitola Diario Politico, è gratuita, e ci si ...Il segretario di stato Vaticano Pietro Parolin ha auspicato che "i toni della campagna elettorale si smorzino" e che "si metta al primo posto il bene del Paese" ...Il premier uscente riceve il riconoscimento World Statesman Award della fondazione americana Appeal of Conscience presieduta dal rabbino Arthur Schneier I complimenti di Joe Biden arrivano su carta in ...