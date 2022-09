Elezioni: Orlando, 'stima ministro Lavoro tedesco importante, lavoro comune deve continuare' (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set (Adnkronos) - "Con il ministro del lavoro e degli Affari Sociali tedesco e membro dell'SPD Hubertus Heil abbiamo lavorato insieme in questi mesi per un'Europa più sociale, sostenendo e facendo approvare la direttiva europea sul salario minimo, portando avanti un progetto coraggioso e innovativo per garantire più tutele e diritti ai lavoratori delle piattaforme". Lo scrive su Facebook Andrea Orlando, pubblicando il video appello del suo omologo tedesco. "Ricevere le sue parole di stima e sostegno è importante perché il lavoro comune deve continuare, perché solo attraverso un'Europa più giusta e più unita possiamo dare risposte e soluzioni alle difficoltà ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set (Adnkronos) - "Con ildele degli Affari Socialie membro dell'SPD Hubertus Heil abbiamo lavorato insieme in questi mesi per un'Europa più sociale, sostenendo e facendo approvare la direttiva europea sul salario minimo, portando avanti un progetto coraggioso e innovativo per garantire più tutele e diritti ai lavoratori delle piattaforme". Lo scrive su Facebook Andrea, pubblicando il video appello del suo omologo. "Ricevere le sue parole die sostegno èperché il, perché solo attraverso un'Europa più giusta e più unita possiamo dare risposte e soluzioni alle difficoltà ...

