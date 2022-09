Elezioni, lista Cappato: ricorso respinto dal giudice di Milano. L’attivista non ci sta e continuerà la battaglia legale (Di martedì 20 settembre 2022) lista Cappato: ricorso respinto dal Tribunale civile di Milano che ha messo, sembra, la parola fine sulla questione che non permetterà a Cappato e alla sua lista di essere presente alle Elezioni del 25 settembre. Elezioni, lista Cappato: ricorso respinto dal giudice di Milano Il Tribunale civile di Milano ha respinto il ricorso della lista Referendum e Democrazia di Marco Cappato sul caso delle firme digitali. Come spiega la stessa lista, riportando stralci del provvedimento del giudice della prima civile Andrea ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 settembre 2022)dal Tribunale civile diche ha messo, sembra, la parola fine sulla questione che non permetterà ae alla suadi essere presente alledel 25 settembre.daldiIl Tribunale civile dihaildellaReferendum e Democrazia di Marcosul caso delle firme digitali. Come spiega la stessa, riportando stralci del provvedimento deldella prima civile Andrea ...

lorepregliasco : Respinto il ricorso della lista Cappato, le elezioni restano il 25 settembre - Mov5Stelle : ?? Il 25 settembre puoi fare anche tu la differenza e diventare rappresentante di lista per il MoVimento 5 stelle.… - marcocappato : Kafka e le elezioni italiane: la prova richiesta dal Tribunale (cioè le firme) sarebbe stata per la… - Leoncina1971 : RT @VotaLaVITA: ELEZIONI 2022 PROGRAMMA della lista VITA L’ottavo punto del nostro programma riguarda la SALUTE e la SCIENZA: scopri dalle… - Virus1979C : RT @Mov5Stelle: ?? Il 25 settembre puoi fare anche tu la tua parte e diventare rappresentante di lista per il MoVimento 5 stelle. Fai valer… -