Elezioni | l’Europa entra nella campagna elettorale | la Germania con il Pd | “Meloni post-fascista”

"Sarebbe davvero un segnale importante se Enrico Letta potesse vincere e non Meloni che, come partito post fascista, porterebbe l'Italia in una direzione sbagliata". Sono le parole del presidente dell'Spd Lars Klinhgbeil, durante una conferenza stampa con Letta. La dichiarazione è avvenuta in occasione del viaggio del segretario dem in Germania, dove ha incontrato il cancelliere L'articolo proviene da Inews24.it.

