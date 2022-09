Elezioni: Letta, 'slogan Meloni? Noi per uguaglianza e lavoro per Paese più giusto' (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set (Adnkronos) - "Meloni dice Dio, patria, famiglia? Noi lotta alle disuguaglianze, pari opportunità e lavoro per un Paese più giusto". Lo ha detto Enrico Letta a margine della sua visita a Pompei. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set (Adnkronos) - "dice Dio, patria, famiglia? Noi lotta alle disuguaglianze, pari opportunità eper unpiù". Lo ha detto Enricoa margine della sua visita a Pompei.

