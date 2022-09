Elezioni | il giudice di Milano respinge il ricorso della lista di Cappato | «Un ricatto istituzionale | non ci fermiamo»

(Di martedì 20 settembre 2022) Ildi Marcosul caso delle firme digitali è stato respinto dal Tribunale di. A deciderlo è stato ilcivile del capoluogo lombardo, Andrea Borrelli, che ha così negato la richiesta di un provvedimento d’urgenza richiesto dal politico e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. affinché venisse riammessa laReferendum e Democrazia alledel 25 settembre, così come il riconoscimento delle firme digitali. Una decisione denunciata dacome frutto di un «prodotto dall’inerzianel silenzio assoluto da parte di Governo, Parlamento e PresidenteRepubblica». Di fronte all’ennesimo no, ...

Il giudice civile del Tribunale di Milano ha bocciato il ricorso d'urgenza (ex articolo 700 del codice di procedura civile) depositato da Cappato. E deve ritenersi, dunque, secondo il giudice, "l'insussistenza del presupposto della richiesta di tutela cautelare, costituito all'apparenza del buon diritto (fumus boni juris)". La decisione arriva a confermare le Elezioni Politiche 2022 nella data del 25 settembre.