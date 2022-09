Elezioni, Elio Germano si schiera con Unione popolare e fa un appello al voto: “Mio nonno fu arrestato perché senza permesso di soggiorno” (Di martedì 20 settembre 2022) A pochi giorni dal voto Elio Germano si schiera con Unione popolare. L’attore molisano lo fa con un video diffuso in rete nel quale è insieme a Hikmet Aslan, curdo da molti anni residente in Molise e candidato alle Elezioni di domenica prossima. “Quando mio nonno è venuto a Roma, siccome era molisano e dopo la guerra è venuto a Roma perché non aveva più niente da mangiare – racconta Germano – è stato arrestato perché non aveva il permesso di soggiorno. Quindi questa cosa l’hanno sentita anche i molisani. Oggi tutto questo capita alle persone che non sono italiane e che si sentono straniere nella nostra terra anche se qui vanno a scuola e anche se sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) A pochi giorni dalsicon. L’attore molisano lo fa con un video diffuso in rete nel quale è insieme a Hikmet Aslan, curdo da molti anni residente in Molise e candidato alledi domenica prossima. “Quando mioè venuto a Roma, siccome era molisano e dopo la guerra è venuto a Romanon aveva più niente da mangiare – racconta– è statonon aveva ildi. Quindi questa cosa l’hanno sentita anche i molisani. Oggi tutto questo capita alle persone che non sono italiane e che si sentono straniere nella nostra terra anche se qui vanno a scuola e anche se sono ...

elio_vito : Vorrei dire a Meloni, che difende Orban, che non basta vincere le elezioni per essere democratici. Anche Putin vins…

rosamariacopp : Elezioni, Elio Germano: 'Bisogna votare per Unione Popolare'

gigliols : E se ve lo dice anche Elio Germano! Per queste elezioni bisogna votare @unione_popolare

NicoMeroni : @elio_vito @di_reddito Elio, ti voglio candidato alle elezioni suppletive dell'uninominale del Senato di Monza e Brianza.