Elezioni | Di Maio | ' Conte ha tradito gli italiani | il M5s non esiste più'

Roma, 20 set (Adnkronos) - "Io incoerente? Conte e i suoi hanno fatto cadere il governo, chi ha tradito gli italiani? Quando si e detto faremo il governo Draghi per aiutare gli italiani e poi il governo lo hai buttato giù per i calcoli sui sondaggi, il traditore è chi aveva assicurato che quel governo sarebbe andato fino a fine legislatura". Lo ha detto Luigi Di Maio a Radio Anch'io. "Quello che era il M5s oggi non esiste più, io lo chiamo partito di Conte. Io mi candido a rappresentare quelle istanze tradite perchè si è cominciato a sfasciare i governi e a investire sul tanto peggio tanto meglio", ha aggiunto il ministro degli Esteri.

