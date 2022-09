Elezioni, Conte: “Sono l’unico che non è andato all’estero a cercare raccomandazioni” (Di martedì 20 settembre 2022) “Io Sono l’unico che non è andato all’estero a cercare raccomandazioni. Meloni si è premurata di accreditarsi a Washington ed Enrico Letta ha cercato l’endorsement da Scholz e dagli amici tedeschi. Noi dobbiamo impegnarci in Italia e non all’estero durante la campagna elettorale”. Lo afferma il leader M5s Giuseppe Conte parlando al Forum Ansa. L’ex premier parla poi di una strategia per porre fine alla guerra in Ucraina ma avverte un problema nell’alleanza euroatlantica: “Gli interessi strategici Ue non coincidono con quelli degli Usa. E questo rischia di consegnarci un mondo spaccato a metà. Quindi quando Letta ha ricevuto l’endorsement dalla Spd ha anche parlato della strategia diplomatica per porre fine al conflitto? L’Italia può dare il contributo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) “Ioche non è. Meloni si è premurata di accreditarsi a Washington ed Enrico Letta ha cercato l’endorsement da Scholz e dagli amici tedeschi. Noi dobbiamo impegnarci in Italia e nondurante la campagna elettorale”. Lo afferma il leader M5s Giuseppeparlando al Forum Ansa. L’ex premier parla poi di una strategia per porre fine alla guerra in Ucraina ma avverte un problema nell’alleanza euroatlantica: “Gli interessi strategici Ue non coincidono con quelli degli Usa. E questo rischia di consegnarci un mondo spaccato a metà. Quindi quando Letta ha ricevuto l’endorsement dalla Spd ha anche parlato della strategia diplomatica per porre fine al conflitto? L’Italia può dare il contributo ...

