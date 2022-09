Elezioni, Conte a Milano: “M5s si occupa del Nord come del Sud. Renzi? Distorce la realtà, fa campagna elettorale sulle mie spalle” (Di martedì 20 settembre 2022) “Abbiamo tutte le carte in regola per parlare al Nord come al Sud. Siamo la vera forza riformatrice di questo Paese: dovunque siamo stati abbiamo alzato l’asticella della legalità, dell’antimafia e della transizione ecologica e digitale”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte durante una visita al Mercato Centrale di Milano che in questi giorni ospita la Fashion Week. Un luogo inedito per l’ex presidente del Consiglio che è stato accolto da un bagno di folla di sostenitori e partecipanti all’evento di moda. Tra selfie, abbracci e un brindisi con il prosecco, Conte si è rivolto al mondo dell’imprenditoria lombardo: “Abbiamo tante misure per il tessuto produttivo del Nord come del Sud”. Qualche esempio? “La semplificazione del reddito, il taglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) “Abbiamo tutte le carte in regola per parlare alal Sud. Siamo la vera forza riformatrice di questo Paese: dovunque siamo stati abbiamo alzato l’asticella della legalità, dell’antimafia e della transizione ecologica e digitale”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppedurante una visita al Mercato Centrale diche in questi giorni ospita la Fashion Week. Un luogo inedito per l’ex presidente del Consiglio che è stato accolto da un bagno di folla di sostenitori e partecipanti all’evento di moda. Tra selfie, abbracci e un brindisi con il prosecco,si è rivolto al mondo dell’imprenditoria lombardo: “Abbiamo tante misure per il tessuto produttivo deldel Sud”. Qualche esempio? “La semplificazione del reddito, il taglio ...

