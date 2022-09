Elezioni, Calenda su Meloni: Il rischio vero è lo sfascio, non il fascio (Di martedì 20 settembre 2022) “Il rischio vero è lo sfascio, non il fascio. Mi pare che ci sia pochissima voglia di governare, anche da parte sua. Meloni non sembra una che sta andando a vincere le Elezioni, è nervosissima”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di Rtl 102.5. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 settembre 2022) “Ilè lo, non il. Mi pare che ci sia pochissima voglia di governare, anche da parte sua.non sembra una che sta andando a vincere le, è nervosissima”. Così il leader di Azione, Carlo, ospite di Rtl 102.5. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

