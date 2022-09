Elezioni: Calenda, 'non prendo jet privati ma ricordate Di Maio e Fico, oggi come viaggiano?' (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set (Adnkronos) - "Ho visto le polemiche sugli aerei privati, mi ricordo di Di Maio e Fico, persone che viaggiano solo con aerei privati. Si ricorda Di Maio in classe economica? come va oggi? I aereo privato, pagato da noi. Il problema ambientale va affrontato in modo serio. Io non prendo aerei privati, ma se lo degradiamo a questo...". Lo ha detto Carlo Calenda a L'aria che tira. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set (Adnkronos) - "Ho visto le polemiche sugli aerei, mi ricordo di Di, persone chesolo con aerei. Si ricorda Diin classe economica?va? I aereo privato, pagato da noi. Il problema ambientale va affrontato in modo serio. Io nonaerei, ma se lo degradiamo a questo...". Lo ha detto Carloa L'aria che tira.

davidallegranti : Calenda leader troppo emotivo, su questo può imparare da Renzi, che pensa già al dopo elezioni e ha scelto Conte co… - MarcelloFoa : Ma se #Draghi è così popolare, se la sua agenda è così prodigiosa, perchè i partiti che lo sostengono (dal #Pd a… - Adnkronos : #Elezioni, Calenda: 'Centrodestra non regge, rischio è lo sfascio non il fascio'. - nomeutenteunic0 : @elio_vito hai già levato i 5s dalla ‘lista’?? Vi state apparecchiando per il post elezioni? Da fratoianni a di mai… - ChicoCayetano : RT @Adnkronos: #Elezioni, Calenda: 'Centrodestra non regge, rischio è lo sfascio non il fascio'. -