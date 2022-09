Elezioni, Calenda: L’aereo privato? Al posto di Renzi avrei evitato, ma non sono ipocrita come Fico e Di Maio (Di martedì 20 settembre 2022) “Non lo avrei fatto e non l’ho fatto. Dopodiche’, devo dire che le polemiche sugli aerei privati me le ricordo da parte di Di Maio e Fico, gente che ora va solo in giro con aerei privati, solo che quelli sono pagati dallo Stato, non da loro”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a L’Aria che tira, su La 7, sulla polemica su Renzi che in campagna elettorale avrebbe usato un jet privato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 settembre 2022) “Non lofatto e non l’ho fatto. Dopodiche’, devo dire che le polemiche sugli aerei privati me le ricordo da parte di Di, gente che ora va solo in giro con aerei privati, solo che quellipagati dallo Stato, non da loro”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, a L’Aria che tira, su La 7, sulla polemica suche in campagna elettorale avrebbe usato un jet. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

