Elezioni, Calenda: "È stata la campagna elettorale più stupida della storia, Meloni e Letta hanno sbagliato completamente" (Di martedì 20 settembre 2022) "È stata la campagna elettorale più stupida della storia, Giorgia Meloni ed Enrico Letta hanno sbagliato creando una divisione nel Paese ma bisogna capire che non esistono soltanto due poli ma stavolta ce ne sono quattro. I cittadini sono stanchi, è ora di cambiare". Sono le parole del leader di Azione Carlo Calenda a piazzale Manila. "La mossa di Letta di andare in Germania a incontrare il consigliere Scholz è un atto di vassallaggio, noi non lo abbiamo fatto con Macron e personalmente non condivido questo modo di fare politica". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

