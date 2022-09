Elezioni 2022, Crisanti: “Bassetti ministro Salute? Farebbe bene” (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – “Bassetti ministro della Salute? Ha le competenze per farlo, sarebbe un buon ministro”. Così il virologo Andrea Crisanti, candidato dal Pd come capolista al Senato nella circoscrizione Europa, ha risposto a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1 a una domanda sulla possibilità che l’infettivologo del Policlinico San Martino di Genova possa essere chiamato alla guida del dicastero. “A Roberto Speranza do un 8 come voto” da ministro. Il presidente americano Joe Biden ha detto che Covid è finito? “Se resta così la situazione ha ragione, è finito” conclude. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – “della? Ha le competenze per farlo, sarebbe un buon”. Così il virologo Andrea, candidato dal Pd come capolista al Senato nella circoscrizione Europa, ha risposto a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1 a una domanda sulla possibilità che l’infettivologo del Policlinico San Martino di Genova possa essere chiamato alla guida del dicastero. “A Roberto Speranza do un 8 come voto” da. Il presidente americano Joe Biden ha detto che Covid è finito? “Se resta così la situazione ha ragione, è finito” conclude. L'articolo proviene da Italia Sera.

fattoquotidiano : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da un portavoce prezzolato d’interessi di potenze straniere” - petergomezblog : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da chi gli italiani hanno imparato a conoscere come un porta… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il leader di M5s Giuseppe Conte, a Genova in visita ad un mercato canta Bella Ciao. È 'una canzone… - News24_it : Elezioni 2022, Conte: 'Salvini e Meloni inidonei a governare' - TELADOIOLANIUS : Per Crisanti, Speranza vale più di Draghi e Letta è un Dio Quanti pagliacci nel PD ... Sino a ieri non c'era Premi… -