Elezioni 2022, Chiara Ferragni rilancia l’appello al voto: «Rischiamo di regredire di decenni. Andate a votare» (Di martedì 20 settembre 2022) Chiara Ferragni non molla, e a schermo nero, senza immagini e selfie di sorta invita tutti i cittadini italiani a utilizzare uno dei principali strumenti «per difendere i diritti fondamentali» e cioè il voto. l’appello è quello di andare alle urne il prossimo 25 settembre: «Tanti diritti di cui oggi godiamo non sono un dono ma una conquista. E per quanto ci sembrino ovvi e scontati, possono essere messi in discussione, minacciati, ridotti, cancellati in qualsiasi momento». La decisione a cui la nota influencer si appella è sulla direzione che il Paese dovrà prendere: «In avanti o indietro di decenni». Nelle stories pubblicate, Ferragni elenca i principali diritti da dover difendere nelle prossime Elezioni: «Il diritto delle donne all’aborto, il diritto delle persone ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022)non molla, e a schermo nero, senza immagini e selfie di sorta invita tutti i cittadini italiani a utilizzare uno dei principali strumenti «per difendere i diritti fondamentali» e cioè ilè quello di andare alle urne il prossimo 25 settembre: «Tanti diritti di cui oggi godiamo non sono un dono ma una conquista. E per quanto ci sembrino ovvi e scontati, possono essere messi in discussione, minacciati, ridotti, cancellati in qualsiasi momento». La decisione a cui la nota influencer si appella è sulla direzione che il Paese dovrà prendere: «In avanti o indietro di». Nelle stories pubblicate,elenca i principali diritti da dover difendere nelle prossime: «Il diritto delle donne all’aborto, il diritto delle persone ...

fattoquotidiano : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da un portavoce prezzolato d’interessi di potenze straniere” - petergomezblog : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da chi gli italiani hanno imparato a conoscere come un porta… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Sono l’unico che non è andato all’estero a cercare raccomandazioni” - D_K_Schrute_III : RT @ilterzosegreto: SPOT FRATELLI D'ITALIA - Elezioni 2022 #ilterzosegretodisatira #elezioni2022 #25settembre @FratellidItalia @GiorgiaMelo… - fenice_risorta : @luigidimaio non si vergogna a parlare di bollette, dopo che lui in primis e tutto il @Mov5Stelle hanno contribuito… -