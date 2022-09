Elettra Lamborghini, giacca aperta all’improvviso: i fan ringraziano (Di martedì 20 settembre 2022) Elettra Lamborghini è in grado, con i suoi post, di mandare letteralmente fuori di testa il popolo del web. Bellezza incontrastabile. Non possiamo non iniziare, nel parlare di Elettra Lamborghini, dal discorso lavorativo; la cantante ha realizzato dei veri e propri tormentoni, singoli di enorme successo, come “Caramello” e “Pem Pem“. Non solo il discorso musicale dal momento che la Lamborghini la ricordiamo anche alla conduzione del programma comico Only Fun dove viene affiancata dai PanPers, formata da Andrea Pisani e Luca Peracino. InstagramSe parliamo di Elettra Lamborghini, però, non possiamo non menzionare quanto successo dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Esperienza che le ha portato una critica non da poco da parte di Selvaggia Lucarelli che ha ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 20 settembre 2022)è in grado, con i suoi post, di mandare letteralmente fuori di testa il popolo del web. Bellezza incontrastabile. Non possiamo non iniziare, nel parlare di, dal discorso lavorativo; la cantante ha realizzato dei veri e propri tormentoni, singoli di enorme successo, come “Caramello” e “Pem Pem“. Non solo il discorso musicale dal momento che lala ricordiamo anche alla conduzione del programma comico Only Fun dove viene affiancata dai PanPers, formata da Andrea Pisani e Luca Peracino. InstagramSe parliamo di, però, non possiamo non menzionare quanto successo dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Esperienza che le ha portato una critica non da poco da parte di Selvaggia Lucarelli che ha ...

