Elettra e Ginevra Lamborghini, al GF Vip emerge la verità | Perché le sorelle hanno litigato? (Di martedì 20 settembre 2022) Al Grande Fratello Vip è arrivata Ginevra Lamborghini, sorella della “pistolera” Elettra. Le due, però, non si parlano dal 2019. Ha preso il via ieri la nuova edizione del Grande Fratello, con studio nuovo, casa nuova, opinionista nuova e (quasi) cast nuovo. Tra i concorrenti ufficiali, ha attirato sin da subito la nostra attenzione Ginevra Lamborghini, rampolla delle auto di lusso Lamborghini, cantante e amante della moda, tanto da aver creato anche una propria linea di moda. 29 anni, viso dolce e fortuna esagerata – Ginevra infatti ha ammesso senza mezzi termini di aver vissuto nel lusso fin dal giorno della sua nascita – la bella ereditiera, però, ha ammesso anche di aver voluto partecipare al GF per una sorta di riscatto personale. Fonte: Instagram ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 20 settembre 2022) Al Grande Fratello Vip è arrivata, sorella della “pistolera”. Le due, però, non si parlano dal 2019. Ha preso il via ieri la nuova edizione del Grande Fratello, con studio nuovo, casa nuova, opinionista nuova e (quasi) cast nuovo. Tra i concorrenti ufficiali, ha attirato sin da subito la nostra attenzione, rampolla delle auto di lusso, cantante e amante della moda, tanto da aver creato anche una propria linea di moda. 29 anni, viso dolce e fortuna esagerata –infatti ha ammesso senza mezzi termini di aver vissuto nel lusso fin dal giorno della sua nascita – la bella ereditiera, però, ha ammesso anche di aver voluto partecipare al GF per una sorta di riscatto personale. Fonte: Instagram ...

