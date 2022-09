Elenoire Ferruzzi parla della sua transizione | “Il mio nome era Massimo | 13 ore di intervento”

Leggi su biccy

(Di martedì 20 settembre 2022)è una concorrentesettima edizione del Grande Fratello Vip e già nella sua clip di presentazione hatosua transessualità rivelando addirittura il deadname, generalmente argomento tabù per le persone transgender. “Sono un’artista, sono un’attrice, sono un’icona gay e sono una donna all’ennesima potenza! Una donna plus!” – e ancora – “Il miodi battesimo era, maedsono praticamente la stessa persona. Io ero una bambina in un corpo sbagliato, non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui”. Da quando ha vent’anni, infatti,vive apertamente alla luce del sole la sua ...