“Ecco quanto guadagna Orietta Berti al Grande Fratello Vip, mezzo milione di euro per 50 puntate” (Di martedì 20 settembre 2022) Cosa ha spinto Orietta Berti ad accettare la proposta di Alfonso Signorini di diventare la nuova opinionista del Grande Fratello Vip? “Soldi. Tanti”. Era stata la stessa cantante a rivelarlo candidamente in un’intervista al Messaggero, senza entrare però nel dettaglio della cifra in questione. Ebbene, ora ci ha pensato Dagospia a svelarla. “Stando alle nostre fonti, per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata“, si legge nella rubrica “A lume di Candela”. I conti son presto fatti: “Una cifra che può non sembrare clamorosa ma che diventa decisamente importante considerando il numero di prime time: cinquanta puntate se il reality dovesse finire (cosa praticamente certa) a marzo 2023. Totale 500 mila euro“, conclude ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Cosa ha spintoad accettare la proposta di Alfonso Signorini di diventare la nuova opinionista delVip? “Soldi. Tanti”. Era stata la stessa cantante a rivelarlo candidamente in un’intervista al Messaggero, senza entrare però nel dettaglio della cifra in questione. Ebbene, ora ci ha pensato Dagospia a svelarla. “Stando alle nostre fonti, per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 milaa puntata“, si legge nella rubrica “A lume di Candela”. I conti son presto fatti: “Una cifra che può non sembrare clamorosa ma che diventa decisamente importante considerando il numero di prime time: cinquantase il reality dovesse finire (cosa praticamente certa) a marzo 2023. Totale 500 mila“, conclude ...

ilfoglio_it : Per capire quanto la Lega è compromessa con Putin non serve parlare di ciò che non si sa (i soldi), ma è sufficient… - NicolaPorro : ?? Occhio, arriva la stangata in #bolletta: ecco quanto pagheremo nel 2023. L'analisi di #Becchi e #Menichella ?? - greenapoli : RT @A_LisaCorrado: Per festeggiare il primo incontro con Sveva Sagramola in questa stagione di #Geo, ecco una #NuovaFotoProfilo, che “tradi… - LucchinoL : wallstreetita: Nonostante l’incertezza e la volatilità, il 2021 è stato un anno molto positivo per la ricchezza del… - wallstreetita : Nonostante l’incertezza e la volatilità, il 2021 è stato un anno molto positivo per la ricchezza delle famiglie. Em… -