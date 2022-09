“Ecco com’ero prima”. Elenoire Ferruzzi choc, le foto da uomo: “Mi chiamavo Massimo” (Di martedì 20 settembre 2022) Non tutti riusciranno ad andare oltre le apparenze, anche perché, come affermato da lei stessa nella puntata di esordio del GF Vip 7, la chirurgia plastica è una delle sue più grandi passioni insieme al make up e agli outfit più appariscenti. Ma Elenoire Ferruzzi è molto altro rispetto a ciò che fa vedere attraverso i suoi esilaranti video sui social. Poco prima di fare il suo ingresso nella casa, nel video di presentazione ha parlato della sua transizione. Lo ha raccontato con la consapevolezza che si può raggiungere soltanto con tutto quello che ha affrontato con coraggio lei negli anni per riuscire a vivere la sua essenza. Eleonoire Ferruzzi ha aperto senza esitazioni il tema della transessualità ancor prima di mettere piede nell’appartamento che, sperano in molti tra i telespettatori, la ... Leggi su tuttivip (Di martedì 20 settembre 2022) Non tutti riusciranno ad andare oltre le apparenze, anche perché, come affermato da lei stessa nella puntata di esordio del GF Vip 7, la chirurgia plastica è una delle sue più grandi passioni insieme al make up e agli outfit più appariscenti. Maè molto altro rispetto a ciò che fa vedere attraverso i suoi esilaranti video sui social. Pocodi fare il suo ingresso nella casa, nel video di presentazione ha parlato della sua transizione. Lo ha raccontato con la consapevolezza che si può raggiungere soltanto con tutto quello che ha affrontato con coraggio lei negli anni per riuscire a vivere la sua essenza. Eleonoireha aperto senza esitazioni il tema della transessualità ancordi mettere piede nell’appartamento che, sperano in molti tra i telespettatori, la ...

SPYit_official : Ecco il video di presentazione di #ElenoireFerruzzi al #GFVip! Cosa ne pensate? #assolutamente #reality #canale5… - loZibbo : RT @PieroLadisa: Quando è stato annunciato il ritorno alla #Juve di Max #Allegri ero contento. Non lo nego. Credevo che il mister potesse r… - ZonaBianconeri : RT @PieroLadisa: Quando è stato annunciato il ritorno alla #Juve di Max #Allegri ero contento. Non lo nego. Credevo che il mister potesse r… - PieroLadisa : Quando è stato annunciato il ritorno alla #Juve di Max #Allegri ero contento. Non lo nego. Credevo che il mister po… - mariacc4880 : mi ero dimenticata di aggiornare i dati ??..ecco la curva degli ascolti di ieri sera, parla da sola... ??… -