Ecco come le imprese stanno investendo sull'efficienza energetica (Di martedì 20 settembre 2022) Se, fino a qualche mese fa, di efficienza energetica si occupavano soprattutto le aziende più attente alla transizione ecologica – in alcuni casi anche solo per strategie di marketing – con la crisi del gas in corso e i rincari, il tema della gestione oculata dei consumi è diventato ormai una delle principali preoccupazioni di manager e imprenditori. «Le aziende in questo periodo sono costrette a occuparsi in maniera approfondita di questo aspetto», conferma Fabrizio Patruno, Head of Sales di AKKA & Modis, la società del Gruppo AdEcco che supporta le imprese nello sviluppo di servizi e prodotti innovativi. «In questo momento c'è una necessità impellente e una grande attenzione su questo tema». L'Italia, insieme alla Germania, è uno dei Paesi europei con la maggiore concentrazione di industrie manifatturiere, che necessitano quindi ...

