“É sempre mezzogiorno” | felicine di Fulvio Marino

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 20 settembre 2022) Seconda settimana di questa terza edizione deldi Rai1, seconda settimana di straordinarie creazioni firmate. Il panettiere piemontese prepara uno sfizio lievitato da friggere, le. Ingredienti 900 g farina monococco, 10 g lievito di birra, 1 l acqua, 10 g sale, 1 l olio per friggere Procedimento In una ciotola, o in planetaria, sciogliamo il lievito di birra nell’acqua. Aggiungiamo la farina monococco e mescoliamo con una frusta. Inseriamo il sale e lavoriamo ancora fino ad ottenere un composto omogeneo. Copriamo la pastella e lasciamo lievitare per 2 ore a temperatura ambiente. Inseriamo l’impasto lievitato in una sacca da pasticcere. Scaldiamo un pentolino d’olio profondo e facciamo cadere all’interno, direttamente dalla sacca da pasticcere, dei tocchetti di pasta. Lasciamo ...