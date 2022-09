“É sempre mezzogiorno” | antipasto tirolese di Barbara De Nigris

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 20 settembre 2022) Per la gioia di Alfio e dei tanti spettatori che ne apprezzano le proposte culinarie, torna in cucinaDe. La cuoca altoatesina, oggi, ci prepara uno sfizio tipico delle sue zone, sul lago di Carezza, un. Ingredienti Tortei di patate: 700 g patate, 120 g farina, 70 ml birra chiara, olio per friggere, sale 400 g cavolo cappuccio bianco, 100 g speck, 2 cucchiai di aceto bianco, mezzo cucchiaino semi di cumino, 10 g burro, olio evo, pepe, sale confettura di ribes, 100 g speck a fette, 100 g salame a fette Procedimento Prepariamo i tortei: sbucciamo le patate e le grattugiamo con una grattugia a fori grossi. Le mettiamo in una ciotola ed uniamo la farina, il sale e mescoliamo con le mani. Aggiungiamo anche la birra chiara e mescoliamo fino ad ottenere un composto omogeneo: se occorre, ...