E’ morto Virginio Rognoni | ex ministro dell’interno | della giustizia e della difesa Aveva 98 anni

... subentrò al Viminale a Francesco Cossiga, che si era dimesso dopo il tagico epilogo del sequestro Moro nel 1978 Èquesta notte, nella sua casa di Pavia,Rognoni, ex ministro della Dc ,...nella notte all'età di 98 anni l'ex parlamentare della Democrazia cristianaRognoni . Più volte ministro, fu titolare del Viminale negli anni di piombo e in seguito vicepresidente del ... E' morto l'ex ministro Virginio Rognoni, aveva 98 anni È morto Virginio Rognoni. Ex ministro al Viminale negli anni di piombo ed esponente della Democrazia cristiana, è deceduto questa notte, nella sua casa di Pavia. Rognoni ...È morto a 98 anni Virginio Rognoni: storico esponente della Democrazia Cristiana, è stato più volte ministro e anche vicepresidente del Csm ...