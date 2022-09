E' morto Nicola Cariglia | presidente della Fondazione Turati - Cronaca - lanazione it

corrierefirenze : Direttore della sede Rai Toscana dal 1998 al 2008, è stato anche vicedirettore della sezione esteri - qn_lanazione : Giornalismo in lutto, è morto #NicolaCariglia - DocDM84 : RT @Martinistoke1: Nicola Fontana, che aveva appeso il cartello 'No-vax, No-Pizza' davanti al suo locale di Seregno è morto a 41 anni per u… - nicola_pizzo : RT @NicolaMorra63: Louis Brandeis, Giudice della Corte Suprema e giurista morto nel 1941: «In questo Paese, possiamo avere la democrazia o… - nicola_fiore : RT @demagistris: Un altro ragazzo di 18 anni morto vittima della scuola-azienda ed alternanza scuola lavoro. Solo @unione_popolare chiede l… -

LA NAZIONE

Grande lutto per la scomparsa improvvisa. Cariglia aveva 79 anni. Una carriera importante anche come giornalista ...Ha svolto un'intensa attività giornalistica in Rai, dove era entrato nel 1970, ha diretto la sede regionale ed è stato anche vicesindaco di Firenze a metà degli anni ... Giornalismo in lutto, è morto Nicola Cariglia Grande lutto per la scomparsa improvvisa. Cariglia aveva 79 anni. Una carriera importante anche come giornalista Rai ...Ha svolto un'intensa attività giornalistica in Rai, dove era entrato nel 1970, ha diretto la sede regionale ed è stato anche vicesindaco di Firenze a metà degli anni Ottanta ...