È il momento dei funghi porcini, ideali per un buon risotto (Di martedì 20 settembre 2022) Bergamo. Sono i funghi porcini il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Se la siccità dei mesi scorsi aveva creato qualche problema, incidendo negativamente sulla loro produzione, ora come ora ce n’è una buona disponibilità. Si può contare su un raccolto di elevata qualità e su quantitativi che – nella massa – rendono conveniente il loro acquisto per i consumatori. È il momento adatto per comprarli, dal proprio fruttivendolo o ambulante di fiducia. Sulla piazza spicca un prelibato raccolto della Romania e, più in generale dell’Europa dell’est, da dove proviene la maggior parte degli approvvigionamenti. Fino alla scorsa settimana erano presenti anche piccole partite con origine nazionale, che si mantenevano entro quotazioni superiori rispetto al resto dell’offerta. Adesso non sono più ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 settembre 2022) Bergamo. Sono iil prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Se la siccità dei mesi scorsi aveva creato qualche problema, incidendo negativamente sulla loro produzione, ora come ora ce n’è unaa disponibilità. Si può contare su un raccolto di elevata qualità e su quantitativi che – nella massa – rendono conveniente il loro acquisto per i consumatori. È iladatto per comprarli, dal proprio fruttivendolo o ambulante di fiducia. Sulla piazza spicca un prelibato raccolto della Romania e, più in generale dell’Europa dell’est, da dove proviene la maggior parte degli approvvigionamenti. Fino alla scorsa settimana erano presenti anche piccole partite con origine nazionale, che si mantenevano entro quotazioni superiori rispetto al resto dell’offerta. Adesso non sono più ...

fanpage : Ai funerali di Elisabetta II, William ed Harry hanno ricordato al mondo il momento dell’ultimo saluto a Diana. Cosa… - DPCgov : #Alluvione #Marche ?? La priorità dei soccorsi è la ricerca dei dispersi e l'assistenza agli sfollati. Al momento 70… - M5S_Europa : Vogliamo un salario minimo non inferiore a 9 euro lordi per arginare il fenomeno dei lavoratori-poveri e per combat… - eldricht29 : @PoliticaPerJedi @sbonaccini Bravo maestro. Io non ho mai dimenticato né ho intenzione di dimenticare gli insulti p… - ElenaLorenzini9 : @Carletto88mi @HSkelsen La gente che concorda con simili idiozie, e in Italia in questo momento purtroppo è tanta,… -