(Di martedì 20 settembre 2022) Per un Lorenzo Pellegrini che torna a Roma, c'è un Pauloche, almeno per ora,ina Miami con l'. Al suo arrivo ha svolto lavoro in palestra e sembra filtrare ottimismo ...

ansacalciosport : Dybala resta nel ritiro dell'Argentina e aspetta nuovi test. Filtra ottimismo sulle condizioni del romanista | #ANSA - sportli26181512 : Roma, Dybala resta nel ritiro dell'Argentina a Miami: il 23 nuovi controlli fisici: L'attaccante giallorosso, che h… - ATolomieri : Dybala: il giallorosso resta nel ritiro dell'Argentina, il 23 nuovi controlli - AnsaRomaLazio : Dybala resta nel ritiro dell'Argentina e aspetta nuovi test. Filtra ottimismo sulle condizioni del romanista #ANSA - ilRomanistaweb : ???? #Dybala resta in nazionale, il 23 settembre svolgerà nuovi controlli Il numero 21 giallorosso rimarrà in ritiro… -

Per un Lorenzo Pellegrini che torna a Roma, c'è un Pauloche, almeno per ora,in ritiro a Miami con l'Argentina. Al suo arrivo ha svolto lavoro in palestra e sembra filtrare ottimismo circa il fastidio al flessore che ha accusato durante il ...... inizialmente era stato escluso come il compagno Quarta,ma poi l'infortunio occorso aha costretto Scaloni a convocarlo. Resterà invece a Firenze Nikola Milenkovic, che continuerà a lavorare ...Il numero 21 giallorosso rimarrà in ritiro con l'Argentina a Miami. Il 27 il match contro la Giamaica, il possibile ritorno in Italia il giorno successivo, il 28 ...Per un Lorenzo Pellegrini che torna a Roma, c'è un Paulo Dybala che, almeno per ora, resta in ritiro a Miami con l'Argentina. (ANSA) ...